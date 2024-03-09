Top 10 must-watch multilingual South Indian movies on OTT

Nishant

Source: Bollywoodlife.com | Mar 09, 2024

Baahubali films, directed by S.S. Rajamouli, were made simultaneously in Telugu, Tamil, and later dubbed in Hindi, Malayalam, and other languages. On Netflix

Source: Bollywoodlife.com

2.0 is a sci-fi action film, starring Rajinikanth and directed by Shankar, was released in Tamil, Telugu, and Hindi languages. On Prime Video.

Source: Bollywoodlife.com

Saaho is an action thriller starring Prabhas and Shraddha Kapoor, released in Telugu, Tamil, Hindi, and Malayalam languages. On Netflix.

Source: Bollywoodlife.com

Vikram Vedha, a crime thriller starring R. Madhavan and Vijay Sethupathi, was released in Tamil and later dubbed into Telugu. On MX Player.

Source: Bollywoodlife.com

Directed by A.R. Murugadoss and starring Mahesh Babu, Spyder, an action thriller was released in Telugu and Tamil simultaneously. On Zee5.

Source: Bollywoodlife.com

Nuvvostanante Nenoddantana was primarily a Telugu film, it was later remade in Tamil. On Prime Video.

Source: Bollywoodlife.com

Though first made in Kannada, KGF starring Yash was dubbed into multiple languages including Tamil, Telugu, Hindi, and Malayalam. On Disney+ Hotstar.

Source: Bollywoodlife.com

Lucia was originally made in Kannada, this psychological thriller was later dubbed into multiple languages including Tamil, Telugu, and Malayalam.On Sun NXT.

Source: Bollywoodlife.com

Lucifer is a Malayalam political thriller starring Mohanlal, which was later dubbed into Tamil, Telugu, and Kannada due to its massive success. On Sony Liv.

Source: Bollywoodlife.com

Drishyam was also primarily made in Malayalam, this thriller film was later remade in multiple languages with recent talks of an English remake too.

Source: Bollywoodlife.com

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