Top 10 new movies and web series releasing in September on Netflix, Prime Video and more OTT

Janhvi Sharma Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

Ananya Panday's Call Me Bae will be releasing on September 2 on Prime Video.

Emily In Paris season 4 part 2 will stream on Netflix on September 12.

Jatt and Juliet season 3 will be out on Chaupal on September 19.x`

Tanaav season 2 will be out on SonyLIV on September 6.

Stree 2 will be released in September 2024 on Prime Video as per English Jagran reports.

Thalavan will be available to watch on SonyLIV on September 10.

Fall Guy will be releasing on September 3 on JioCinema.

The Perfect Couple will release on September 5 on Netflix.

Officer Black Belt will stream on Netflix on September 13.

Monsters can be watched on Netflix on September 19.

