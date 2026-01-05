Heavy Winter Blanket for Maximum Warmth

Sonia Dham Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2026

Amazon Brand – Solimo Microfibre Reversible Comforter

Lightweight 200 GSM reversible comforter offering soft comfort for everyday use.

EDMUND Polyester 600 GSM Heavy Winter Comforter

Extra-warm 600 GSM single bed comforter ideal for cold winter nights.

Cloth Fusion Reversible AC Comforter Set (Double Bed)

Soft 220 GSM microfibre quilt perfect for AC rooms and mild winters.

Razzai Mammayo 500 GSM Winter Comforter (King Size)

Premium 500 GSM quilted comforter providing warmth with a lightweight feel.

BSB HOME 3 Layered Heavy Winter Quilt (600 GSM)

Thick, fluffy 3-layer rajai designed for extreme cold weather comfort.

Homestan Fleece Sherpa Blanket (Single Bed)

Ultra-soft 400 GSM fleece blanket for cozy warmth during winters.

VAS COLLECTIONS Polyester Premium Plush Dohar

Reversible 250 GSM lightweight dohar suitable for summer, AC rooms, and travel.

