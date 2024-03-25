Before Rohit Purohit in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, THESE actors had to fill in shoes of popular characters
Shivani Pawaskar
| Mar 25, 2024
Rohit Purohit has replaced Shehzada Dhami in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. The actor will now play Armaan Poddar in the show.
Rohit will be seen sharing screen space with Samridhii Shukla who plays Abhira.
Shakti Arora previously replaced Dheeraj Dhoopar in Kundali Bhagya. Karan Luthra was a well-established character.
Ronit Roy took over from Amar Upadhyay as Mihir Virani in Kyunkii Saas Bhi Kabhi Bahu Thi.
Gautami Kapoor, though for the time being, had replaced Smriti Irani in Kyunii Saas Bhi Kabhi Bahu Thi.
Gurdeep Kohli stepped into the shoes of Prachi Desai as Bani Walia in Kasamh Se.
Hiten Tejwani replaced Cezanne Khan in Kasautii Zindagii Kay a year before the show came to an end.
Hiten Tejwani took over from Sushant Singh Rajput as Manav in Pavitra Rishta.
Sharad Kelkar replaced Mohnish Bahl in Kuch Toh Log Kahenge as Dr Ashutosh.
Jaya Seal replaced Sakshi Tanwar as Parvati in Kahaani Ghar Ghar Kii for the time being.
Rajeev Khandelwal was replaced by Gurdeep Singh as Sujal. Fans of Kahiin Toh Hoga were a little disheartened.
Mansi Joshi Roy stepped in for Nausheen Ali Sardar in the popular TV series Kkusum.
Ankita Sharma replaced Dimple Jhangiani in Adaa Khan starrer Amrit Manthan.
