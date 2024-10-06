Bigg Boss Season 1 to 17: full list of winners over the years
Janhvi Sharma
| Oct 06, 2024
Bigg Boss season 1 winner Rahul Roy won Rs 1 crore.
Ashutosh Kaushik won the Bigg Boss winner 2 had won Rs 1 crore.
Vindu Dara Singh won Bigg Boss season 3 and had won Rs 1 crore.
Shweta Tiwari won Bigg Boss season 4 and won Rs 1 crore.
Bigg Boss season 5 winner Juhi Parmar won Rs 1 crore.
Urvashi Dholakia won Bigg Boss 6 and won Rs 50 lakh.
Gauahar Khan became the winner of Bigg Boss 7 and won Rs 50 lakh.
Gautam Gulati won Bigg Boss 8 and won Rs 50 lakh.
Prince Narula won Bigg Boss 9 and won Rs 50 lakh.
Bigg Boss 10's winner Manveer Gurjar won Rs 50 lakh.
Shilpa Shinde won Bigg Boss 11 and won Rs 50 lakh.
Bigg Boss 12's winner Dipika Kakar won Rs 30 lakh.
Late Sidharth Shukla won Bigg Boss 13 and got Rs 50 lakh.
Rubina Dilaik won Bigg Boss 14 and won Rs 36 lakh.
Tejasswi Prakash won Bigg Boss 15 and won Rs 25 lakh.
MC Stan won Bigg Boss 16 and won Rs 31.80 lakh.
Munawar Faruqui won Bigg Boss 17 and won Rs 50 lakh cash prize.
