Bigg Boss Season 1 to 17: full list of winners over the years

Janhvi Sharma Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2024

Bigg Boss season 1 winner Rahul Roy won Rs 1 crore.

Source: Bollywoodlife.com

Ashutosh Kaushik won the Bigg Boss winner 2 had won Rs 1 crore.

Source: Bollywoodlife.com

Vindu Dara Singh won Bigg Boss season 3 and had won Rs 1 crore.

Source: Bollywoodlife.com

Shweta Tiwari won Bigg Boss season 4 and won Rs 1 crore.

Source: Bollywoodlife.com

Bigg Boss season 5 winner Juhi Parmar won Rs 1 crore.

Source: Bollywoodlife.com

Urvashi Dholakia won Bigg Boss 6 and won Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Gauahar Khan became the winner of Bigg Boss 7 and won Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Gautam Gulati won Bigg Boss 8 and won Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Prince Narula won Bigg Boss 9 and won Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Bigg Boss 10's winner Manveer Gurjar won Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Shilpa Shinde won Bigg Boss 11 and won Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Bigg Boss 12's winner Dipika Kakar won Rs 30 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Late Sidharth Shukla won Bigg Boss 13 and got Rs 50 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Rubina Dilaik won Bigg Boss 14 and won Rs 36 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Tejasswi Prakash won Bigg Boss 15 and won Rs 25 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

MC Stan won Bigg Boss 16 and won Rs 31.80 lakh.

Source: Bollywoodlife.com

Munawar Faruqui won Bigg Boss 17 and won Rs 50 lakh cash prize.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: India’s biggest disaster film, Saaho earned Rs 451 crore worldwide

 

 Find Out More