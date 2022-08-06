A look at TV divas who have body shamed time and again.Source: Bollywood
Divyanka Tripathi has been fat-shamed quite often.Source: Bollywood
Shweta Tiwari daughter has been skinny shamed by netizens.Source: Bollywood
Anupamaa's Aneri Vajani was brutally trolled for her lean look.Source: Bollywood
Rashami Desai has been called fat quite often by netizens.Source: Bollywood
Mandira Bedi has also been trolled for having a muscled body.Source: Bollywood
Rubina Dilaik was trolled for this picture of her as netizens commented on her weight gain.Source: Bollywood
Mrunal Thakur who was a part of shows like Kumkum Bhagya and more has been called 'Matka'.Source: Bollywood
Thanks For Reading!