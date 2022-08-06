TV divas who faced body shaming

A look at TV divas who have body shamed time and again.

Nikita Thakkar

Source: Bollywood

Divyanka Tripathi

Divyanka Tripathi has been fat-shamed quite often.

Source: Bollywood

Palak Tiwari

Shweta Tiwari daughter has been skinny shamed by netizens.

Source: Bollywood

Aneri Vajani

Anupamaa's Aneri Vajani was brutally trolled for her lean look.

Source: Bollywood

Rashami Desai

Rashami Desai has been called fat quite often by netizens.

Source: Bollywood

Mandira Bedi

Mandira Bedi has also been trolled for having a muscled body.

Source: Bollywood

Rubina Dilaik

Rubina Dilaik was trolled for this picture of her as netizens commented on her weight gain.

Source: Bollywood

Mrunal Thakur

Mrunal Thakur who was a part of shows like Kumkum Bhagya and more has been called 'Matka'.

Source: Bollywood

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