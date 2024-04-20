Kapil Sharma and Top 10 other highest-paid TV actors in India
| Apr 20, 2024
Kapil Sharma is the highest-paid TV actor in India with a net worth of Rs 300 crore, earning Rs 50 lakh per episode for The Kapil Sharma Show, currently hosting The Great Indian Kapil Show.
Anupamaa star, Rupali Ganguly reportedly earns Rs 3 lakh per episode, a significant increase from her earlier salary.
Karan Kundrra earned Rs 3 lakh per episode for Tere Ishq Mein Ghayal and was recently seen in Love Adhura.
Harshad Chopra, noted for Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, earning Rs 3 lakh per episode, and gaining popularity in Bepannah.
After winning Bigg Boss 15, Tejasswi Prakash reportedly earns Rs 2 lakh per episode for Naagin 6.
Divyanka Tripathi known as Ishita in Yeh Hai Mohabbatein, reportedly received between Rs 1.5-2 lakh per episode.
Dilip Joshi, recognized for Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, charges Rs 1.5 lakh per episode for his role as Jethalal.
Jennifer Winget who is acclaimed for Beyhadh and Beyhadh 2, reportedly earns Rs 1.5 lakh per episode.
Shraddha Arya earns Rs 1.5 lakh per episode for Kundali Bhagya, also had a cameo in Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.
Gaurav Khanna known as Anuj aka AK in Anupamaa, he earns Rs 1.5 lakh per episode and is also recognized for his role in CID.
