Before Adipurush, celeb duos who played Ram-Sita onscreen
Siddhi Chatterjee
Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2023
Arun Govil essayed the role of Lord Ram in Ramananad Sagar's Ramayan.
Source: Bollywoodlife.com
Nitish Bhardwaj played Lord Ram in the 2002 recreation of Ramayan.
Source: Bollywoodlife.com
Gurmeet Choudhary played Lord Ram in the 2008 recreated version of Ramayan.
Source: Bollywoodlife.com
Ashish Sharma played Lord Ram in 2016 version of Ramayana from Sita's perspective.
Source: Bollywoodlife.com
Dipika Chikhlia essayed Mata Sita in Ramanand Sagar's Ramayan and is till date famous for the same.
Source: Bollywoodlife.com
Smriti Irani played Sita in BR Chopra and Ravi Chopra's Ramayana.
Source: Bollywoodlife.com
Debina Bonnerjee played Sita in Anand Sagar's Ramayana.
Source: Bollywoodlife.com
Maddirakshi Mundle played Sita in Siya Ke Ram.
Source: Bollywoodlife.com
Shivya Pathania played Sita in Ram Siya Ke Luv-Kush.
Source: Bollywoodlife.com
Rubina Dilaik played Sita in Devon Ke Dev Mahadev.
Source: Bollywoodlife.com
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