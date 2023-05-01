Before Adipurush, celeb duos who played Ram-Sita onscreen

Siddhi Chatterjee

Source: Bollywoodlife.com | May 01, 2023

Arun Govil essayed the role of Lord Ram in Ramananad Sagar's Ramayan.

Source: Bollywoodlife.com

Nitish Bhardwaj played Lord Ram in the 2002 recreation of Ramayan.

Source: Bollywoodlife.com

Gurmeet Choudhary played Lord Ram in the 2008 recreated version of Ramayan.

Source: Bollywoodlife.com

Ashish Sharma played Lord Ram in 2016 version of Ramayana from Sita's perspective.

Source: Bollywoodlife.com

Dipika Chikhlia essayed Mata Sita in Ramanand Sagar's Ramayan and is till date famous for the same.

Source: Bollywoodlife.com

Smriti Irani played Sita in BR Chopra and Ravi Chopra's Ramayana.

Source: Bollywoodlife.com

Debina Bonnerjee played Sita in Anand Sagar's Ramayana.

Source: Bollywoodlife.com

Maddirakshi Mundle played Sita in Siya Ke Ram.

Source: Bollywoodlife.com

Shivya Pathania played Sita in Ram Siya Ke Luv-Kush.

Source: Bollywoodlife.com

Rubina Dilaik played Sita in Devon Ke Dev Mahadev.

Source: Bollywoodlife.com

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