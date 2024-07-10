Top 8 most famous TV actors and their earnings
Vridhi Soodhan
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 10, 2024
Hina Khan: Famous for Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, she reportedly earned ₹1.5–2 lakh per episode.
Divyanka Tripathi known for Yeh Hai Mohabbatein reportedly earned between ₹1 and ₹1.5 lakh per episode.
Ronit Roy noted for Kasautii Zindagii Kay reportedly earned between ₹1.25 and ₹1.5 lakh per episode.
Sakshi Tanwar, noted for Bade Achhe Lagte Hain, was reportedly paid between ₹1 and 1.25 lakh every episode.
Karan Patel, who is well-known for Yeh Hai Mohabbatein, has been reported to be paid between ₹1 and 1.25 lakh every episode.
Kapil Sharma: Known for The Kapil Sharma Show, reportedly earned between ₹70 and ₹80 lakh each episode.
Mishal Raheja, well-known for Ishq Ka Rang Safed, has been paid ₹1.6 lakh every episode according to the sources.
Jennifer Winget, who is well-known for Beyhadh, has been estimated to earn between ₹1 and 1.25 lakh each episode.
