Real age of these Anupamaa stars will leave you SHOCKED!

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey and more Anupamaa actors real age will leave you SHOCKED!

Janhvi Sharma

Source: Bollywood

Rupali Ganguly

Rupali Ganguly was born on 5 April 1977. The glamorous diva is 45 years old.

Source: Bollywood

Gaurav Khanna

Gaurav Khanna is 40 years old now.

Source: Bollywood

Sudhanshu Pandey

Sudhanshu Pandey was born on 22 August 1974 and is 47 years old.

Source: Bollywood

Madalsa Sharma Chakraborty

Madalsa Sharma Chakraborty is 30 years old but looks quite younger than her age.

Source: Bollywood

Paras Kalnawat

Paras Kalnawat is 25 years old.

Source: Bollywood

Aneri Vajani

Aneri Vajani is 28 years old.

Source: Bollywood

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