Rupali Ganguly, Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey and more Anupamaa actors real age will leave you SHOCKED!Source: Bollywood
Rupali Ganguly was born on 5 April 1977. The glamorous diva is 45 years old.Source: Bollywood
Gaurav Khanna is 40 years old now.Source: Bollywood
Sudhanshu Pandey was born on 22 August 1974 and is 47 years old.Source: Bollywood
Madalsa Sharma Chakraborty is 30 years old but looks quite younger than her age.Source: Bollywood
Paras Kalnawat is 25 years old.Source: Bollywood
Aneri Vajani is 28 years old.Source: Bollywood
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