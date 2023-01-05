TV stars who shined bright playing negative characters

Aishwarya Sharma, Madalsa Sharma and more TV stars who became popular by playing negative roles.Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2023
Aishwarya Sharma plays a negative role in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.Source: Bollywoodlife.com
Madalsa Sharma is Kavya in Anupamaa. She plays a negative role.Source: Bollywoodlife.com
Sudhanshu Pandey often receives hate comments for being the antagonist in Anupamaa.Source: Bollywoodlife.com
TV bahu turned vamp in Kasauti Zindagii Kay 2.Source: Bollywoodlife.com
Karishma Sawant is Aarohi in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Her character is hated by AbhiRa fans.Source: Bollywoodlife.com
Adaa Khan went all negative for Naagin.Source: Bollywoodlife.com
Anita Hassanandani also played a negative role in Naagin 4.Source: Bollywoodlife.com
Urvashi Dholakia is TV industry's OG Komolika.Source: Bollywoodlife.com
Karanvir Bohra's negative role in Dil Se Di Dua... Saubhagyavati Bhava was much appreciated.Source: Bollywoodlife.com
Aashka Goradia shined in negative roles in shows like Baal Veer, Naagin and more.Source: Bollywoodlife.com
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