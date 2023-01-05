TV stars who shined bright playing negative characters

Aishwarya Sharma, Madalsa Sharma and more TV stars who became popular by playing negative roles.

Nikita Thakkar

Source: Bollywoodlife.com | Jan 05, 2023

Aishwarya Sharma

Aishwarya Sharma plays a negative role in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.

Source: Bollywoodlife.com

Madalsa Sharma

Madalsa Sharma is Kavya in Anupamaa. She plays a negative role.

Source: Bollywoodlife.com

Sudhanshu Pandey

Sudhanshu Pandey often receives hate comments for being the antagonist in Anupamaa.

Source: Bollywoodlife.com

Hina Khan

TV bahu turned vamp in Kasauti Zindagii Kay 2.

Source: Bollywoodlife.com

Karishma Sawant

Karishma Sawant is Aarohi in Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Her character is hated by AbhiRa fans.

Source: Bollywoodlife.com

Adaa Khan

Adaa Khan went all negative for Naagin.

Source: Bollywoodlife.com

Anita Hassanandani

Anita Hassanandani also played a negative role in Naagin 4.

Source: Bollywoodlife.com

Urvashi Dholakia

Urvashi Dholakia is TV industry's OG Komolika.

Source: Bollywoodlife.com

Karanvir Bohra

Karanvir Bohra's negative role in Dil Se Di Dua... Saubhagyavati Bhava was much appreciated.

Source: Bollywoodlife.com

Aashka Goradia

Aashka Goradia shined in negative roles in shows like Baal Veer, Naagin and more.

Source: Bollywoodlife.com

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